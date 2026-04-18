あ、これは「ブルドッグ」だ！歴史的名車の展示を中心に、クルマに関わる文化を紹介するイベント「オートモビルカウンシル」。2016年から毎年、幕張メッセ（千葉市美浜区）を会場にして3日間催されており、今年は2026年4月10日から12日まで開催されました。出展者は多岐にわたり、ヘリテージカー販売店だけでなく、自動車メーカーやインポーターも参加。オートモビルカウンシル2026では、トヨタ・ホンダ・三菱・ポルシェジャパ