日本テレビ北脇太基（きたわき・たいき）アナウンサー（28）が18日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。ウエディングフォトを公開した上で「私事で大変恐縮ですが、この度結婚することになりました。より一層、お仕事に力を入れて取り組んで参ります」と報告した。北脇アナは兵庫県姫路市出身。姫路西高を経て、早大商学部卒。20年4月、日本テレビ入社。主にスポーツ中継を担当。「ZIP！」に出演中。同期入社は石川みなみアナ