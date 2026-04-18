物価高や忙しい日常の中で冷凍食品の活用が広がる近年、パナソニックは冷凍冷蔵庫「WXタイプ」「HYタイプ」の新モデルを4月下旬に発売します。4月15日、新製品体験セッションと称したメディア関係者向けイベントが開催され、冷凍の質を大きく底上げする新技術と、家庭のエネルギー利用を最適化する新サービスが紹介されました。 生活者ニーズの変化に応えるラインアップ このほど発売となる2つのタイプの冷蔵庫は、