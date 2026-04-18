相続の手続きを進める中で家族による遺産の使い込みに気づくケースは少なくありません。そして、それが相続トラブルの原因になることもあるようです。 そこで、この記事では、亡くなった親の預金が相続人の誰かによって引き出されていた場合に起こり得る問題と、その問題に対処するためのポイントを解説します。 亡くなった人の預金は基本的にすべて「相続財産」になる まず基本的に、亡くなった人名義の預