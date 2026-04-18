ヴィクトリア・ベッカムが、長男ブルックリン・ベッカムとの不仲をめぐり、ついに沈黙を破った。ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）紙のインタビューで、夫デビッド・ベッカムとともに、子どもたちに対して一貫してきた思いを語っている。 【写真】長男のブルックリン・ベッカムと二コラ・ペルツ夫妻 ブルックリンは今年1月、自身のインスタグラムで両親を告発。「家族のイメージをコン