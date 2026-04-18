定期預金の満期を迎えたタイミングで「このまま預け続けるべきか、それともNISAで運用すべきか」と悩む方は増えています。特に最近は銀行金利が上昇しており、以前よりも預金の魅力が高まっていると感じる人も多いでしょう。本記事では、定期預金とNISAの違いや、今の金利環境を踏まえた選び方について分かりやすく解説します。 銀行金利は確かに上昇している 近年の大きな変化として、銀行の預金金利が上昇しています。