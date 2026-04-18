長野市戸隠では、自然の花々を楽しむことができるオープンガーデンの一般公開が18日始まりました。長野市戸隠の「WorkcationPlace 花伝舎」。市内に本社を置く環境関連事業・ミヤマの研修施設ですが「多くの人に自然の魅力を知ってほしい」と土日・祝日は一般公開されています。約7800平方メートルの敷地には 500種類以上の花が咲き、今の時季は30種類以上あるスイセンが見ごろです。また、トガクシソウなどの珍