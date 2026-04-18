「ロッキーズ１−７ドジャース」（１７日、デンバー）ロッキーズの菅野智之投手が先発するも今季ワーストの９安打を浴び、４回を毎回の５失点でＫＯ。大谷にはマルチ安打を許し、今季初黒星を喫した。初回にいきなり大谷を追い込みながらも右翼線へはじき返され、二塁打を許した菅野。１死三塁からスミスの中犠飛で先制点を失った。さらに二回にはマンシーに右中間へソロを被弾し、主導権を奪われた。大谷には第２打席でも