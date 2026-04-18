「ロッキーズ１−７ドジャース」（１７日、デンバー）

ロッキーズの菅野智之投手が先発するも今季ワーストの９安打を浴び、４回を毎回の５失点でＫＯ。大谷にはマルチ安打を許し、今季初黒星を喫した。

初回にいきなり大谷を追い込みながらも右翼線へはじき返され、二塁打を許した菅野。１死三塁からスミスの中犠飛で先制点を失った。さらに二回にはマンシーに右中間へソロを被弾し、主導権を奪われた。

大谷には第２打席でも右前打を浴び、通算の対戦成績は４打数４安打。オリオールズに在籍した昨年は２打席連続アーチを浴び、天敵と化してしまっている。

その後のピンチは切り抜け、初回、二回と最少失点で抑えた菅野。この日はプレーボール時の気温が０度と極寒のコンディションだったが、アンダーシャツをまくりあげて右腕を振った。

三回は１死一、三塁のピンチを招くと、一発を浴びたマンシーに右翼線へ適時二塁打を浴びた。続くパヘズにはセンターへ犠飛を許し４点目を失い、キム・ヘソンには四球。フリーランドには中堅へ大飛球を浴びたが、何とかドイルが背走してキャッチした。

球数が８０球を超えた中で四回も続投。先頭の大谷は二ゴロに打ち取ったが、続くタッカーに右中間フェンス直撃の二塁打を許した。続くスミスには中前適時打を浴びこれで毎回失点。何とか後続を打ち取ったが、この回限りでマウンドを降りた。

今季からロッキーズに加入した菅野はここまで３試合に先発し、２試合連続でクオリティースタートを達成するなど防御率２・１６と安定した成績を残していた。初登板でも五回途中１失点と先発の役割を果たしていたが、序盤でドジャース打線につかまってしまった。オリオールズに在籍した昨年の対戦でも大谷に２打席連発を浴びるなど、メジャー最短の３回４失点でＫＯされていた。

打線の援護なく菅野は今季初黒星を喫した。チームも最下位脱出とはならなかった。