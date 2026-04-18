韓国の鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官の「亀城（クソン）核施設」発言と関連し、米国が先月中旬、敏感な対北朝鮮情報を公開したとして抗議していたことが17日、把握された。米国側は「責任ある再発防止措置があるまで情報共有を制限する」という立場も同時に伝えたという。情報共有に関する問題が水面上に表出し、韓米間の対北朝鮮協力に支障が生じるという懸念が強まっている。関連事情に詳しい情報筋によると、米国側は先