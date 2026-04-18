一カ月前に「佐藤です」と名乗ってくれた人に久しぶりに会い、「えーっと、何さんだったっけ……」。これは、「覚える」と「思い出す」が異なる脳の活動であるために起きる現象だ。「もうトシだから」と諦める前に、情報をアウトプットする訓練をしてみてはどうだろう？東大生作家の筆者が、記憶を自由に引き出すための勉強法を紹介する。※本稿は、東大生集団・株式会社カルペ・ディエム代表の西岡壱誠『なぜ勉強すればするほど頭