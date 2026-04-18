料理経験も、経営経験も、一切なかった。静岡の家電販売員だった男性が、スペインで25店舗・年商20億円のラーメンチェーンを築いた。綿密な戦略はない。あったのは「やるしかなかった」という状況と、手放してきた3つのこだわりだけだ。「らーめんかぐら」の小野田圭吾さん（50）を、スペイン在住ライターのきえ・フェルナンデスさんが取材した――。筆者撮影「RA-MEN KAGURA（らーめんかぐら）」創業者の小野田圭吾さん - 筆者撮