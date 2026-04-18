福島がSDGsユニフォームを発表福島ユナイテッドFCは4月17日、「ふくしまSDGsユニフォーム」のデザインを発表した。桃カラーの1着に「欲しい」「ピンクかわいいな」と反響を呼んでいる。今シーズンの特別ユニフォームは、クラブの象徴的な活動である「農業」がテーマ。福島の名産品である「桃」をイメージしたカラーが採用された。デザインには、作物が大地で育ち成長する過程になぞらえ、選手たちが日々の積み重ねを力に変えて