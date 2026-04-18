福島がSDGsユニフォームを発表

福島ユナイテッドFCは4月17日、「ふくしまSDGsユニフォーム」のデザインを発表した。

桃カラーの1着に「欲しい」「ピンクかわいいな」と反響を呼んでいる。

今シーズンの特別ユニフォームは、クラブの象徴的な活動である「農業」がテーマ。福島の名産品である「桃」をイメージしたカラーが採用された。デザインには、作物が大地で育ち成長する過程になぞらえ、選手たちが日々の積み重ねを力に変えて成果へとつなげていく姿勢が表現されている。

FPユニフォームはピンク、GKユニフォームは黄緑色がベースとなっており、4月29日の長野戦、5月3日の大宮戦、5月10日の磐田戦、5月16日の札幌戦の計4試合で着用される予定だ。選手たちは地域の代表としての誇りを胸に、福島の魅力を発信していく。

SNS上では「やっぱリミユニは桃に限るわ」「わー！百年構想でも出たかー！」「最近のデザインの中でもかなり好み！」「シンプルイズベスト」「この短期間で出すとは想像していなかった」「桃ユニ！おしゃれだ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）