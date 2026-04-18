4月行われた「全国高等学校女子硬式野球選抜大会」で優勝した佐久長聖高校の女子野球部が17日、佐久市役所を訪問し、喜びを語りました。佐久市役所を訪れたのは、佐久長聖高校女子野球部の高原千鶴キャプテンなど6人です。創部4年のチームは全国高等学校女子硬式野球選抜大会の決勝で、前回準優勝の強豪・大阪の履正社を逆転勝ちで破り、全国一に輝きました。佐久長聖高校女子野球部高原千鶴主将「ずっと目指していた場所