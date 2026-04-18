出雲の国引き神話を漁民の目で読むと?羽衣伝説と農耕の意外な関係とは?アマテラスはなぜ岩屋戸に隠れたのか?神武天皇が熊野の険しい山道を選んだワケは?注目の新刊『日本神話を読みなおす』では、神話を国家から解放し、人びとの暮らし・風土・文化に目を向ける。すると、知られざる神と人間たちの物語が見えてくる！（本記事は、橋本雅之『日本神話を読みなおす』の一部を抜粋・編集しています）パワースポット、漫画……、多様化