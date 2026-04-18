「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)は7月1日、「おいらせ朝涼みシャンパーニュ」(8,800円)の提供を開始する。「おいらせ朝涼みシャンパーニュ」(8,800円)○景色、空気、音、すべてが涼しい渓流スポットへ案内奥入瀬渓流沿いの夏の気温は平均21℃。奥入瀬渓流を知り尽くした渓流コンシェルジュが、その中でもとくに涼しさを感じられる、とっておきのスポットに案内する。青々とした緑が広がる景色と、自然が作り