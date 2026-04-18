東海林さだお、赤塚不二夫、手塚治虫がいた時代漫画家でエッセイストの東海林さだおさんが亡くなりました。享年88歳。担当編集者であった私とは20歳近い年上でしたが、年齢差をまったく感じない、気持ちも身体も若い人だっただけに、もうあの文章が読めないのか、と思うと寂しい限りです。週刊文春はつい最近まで、ほとんど漫画の連載がない雑誌でした。昭和の雑誌は、コミックがあるかないかで、読者に対するエンタメ感のちがいを