フジテレビ系音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00〜)の初回生放送から一夜明けた17日、総合演出の浜崎綾氏が、MCの上垣皓太朗アナウンサーとともに取材に応じた。約10年ぶりにフジテレビのゴールデン帯でレギュラー音楽番組が復活したことについて、浜崎氏は「テレビ局のゴールデンタイムには音楽番組はやっぱりあるべきだと思って、長年番組を作ってきました」と思いを吐露。配信全盛の時代だからこそ、放送局が音楽を届ける意義を強