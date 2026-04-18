中国のポータルサイト・騰訊網に16日、「自動車帝国」である日本に冬の時代が到来しているとの記事が掲載された。記事は、ホンダの三部敏宏社長が2026年3月期に上場以来初の巨額赤字となる見通しを示し、「日本の自動車産業は生き残りの瀬戸際にある」と危機感を示したことを紹介。その背景には中国メーカーの急速な台頭があるとし、日本勢の世界シェアは2019年の31％から25年には26％に低下、中国市場では販売が3分の1減少、東南