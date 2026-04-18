米国、イランの主張に大きな隔たりホルムズ海峡は通過できるのか？トランプ大統領は4月7日（日本時間4月8日）、イランと2週間の停戦に同意した。イランのアラグチ外相も、自国への攻撃が停止すれば、イランも攻撃を停止すると明らかにした。アメリカとイランの一時休戦協定によって、ホルムズ海峡封鎖問題の解決のめどが見えたかのようなムードが広がった。直近で一時、1バレル＝117ドル台まで高騰していたWTI原油先物価格は、