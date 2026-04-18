アルイティハドに競り勝ち準決勝進出を決め、喜ぶ昌子（中央）ら町田イレブン＝ジッダ（共同）【ジッダ（サウジアラビア）共同】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は17日、サウジアラビアのジッダで準々決勝2試合が行われ、町田がアルイティハド（サウジアラビア）に1―0で勝ち、21日（日本時間22日未明）の準決勝に進出した。前半にロングスローからイエンギが得点し、後半は相手の猛攻をしのいだ。