タイに渡った2両のDD51形タイ中部、巨大な仏塔「プラ・パトム・チェディ」がそびえる都市ナコンパトムから西へしばらく移動すると、タイ国鉄のノンプラドック駅があります。【重連】これがタイに渡った2両のDD51形ディーゼル機関車です（写真）首都バンコクから普通列車だと約2時間で着くこの駅は、南本線から支線のスパンブリー線とナムトック線が分岐します。この駅はかつて日本軍が敷設した旧泰緬鉄道（現ナムトック線）が