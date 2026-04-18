女優の内田理央（34）が17日、自身のインスタグラムを更新。沖縄旅行の様子を投稿した。「お友達と沖縄旅行に行ってきました」と報告。プールでの水着ショットなども公開し、「ドラマ頑張ったご褒美旅行笑最高の宿と海とご飯…本当に癒されたぁああああ」とつづった。ボーダー柄のトップスにパンツルックで沖縄のビーチで過ごす様子もアップ。「二泊三日をVLOGにしてYouTubeにあげました自分で編集した30分の長尺ゆるゆる動画