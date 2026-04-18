「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）阪神は逆転勝ちで連敗を２で止めた。劣勢の展開も六回、佐藤輝明内野手の三塁打を放ち大山悠輔内野手が同点適時打。１−１の七回には、森下翔太外野手が根尾から勝ち越し７号ソロ。力を見せつけた。先発の村上頌樹投手は６回１失点。七回から継投で接戦を制した。藤川球児監督との主な一問一答は以下の通り。◇◇−森下が勝負強い。「そうですね。重いゲームでしたから、