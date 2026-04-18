「ファーム・西地区、阪神２−０広島」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）「左手首の関節炎」で２軍調整中の阪神ドラフト１位・立石正広（創価大）が「５番・左翼」でスタメン出場し、実戦復帰後初安打を放った。会心の当たりが一、二塁間を抜けると、大きな拍手が起きた。両軍無得点の五回先頭。玉村の内角直球を右前へ運んだ。その後、長坂の適時打で先制のホームを踏んだ。１４日のファーム・ソフトバンク戦（ＳＧＬ）