本日IPOのＡｅｖｅｘは１５％高と堅調＝米国株個別 本日米国市場での新規株式公開（IPO）を行ったドローン会社のAevex＜AVEX＞は２３．０１ドルでスタート後、２４．８９ドルを付ける動きを見せている。