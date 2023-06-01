ダウ平均は一時１０００ドル超の上昇、石油メジャーは売り目立つ＝米国株序盤 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大きく反発。一時上げ幅は１０００ドルを超えた。 イランがホルムズ海峡の開放で合意と報じられたことなどがドル安原油安につながり、米株全般の上昇につながった。 マグニフィセントセブンは総じて大きく上昇。アップル＜AAPL＞、マイクロソフト＜MSFT＞などの買いが目立つ。 ダウ採用銘柄