チェルシーは17日、エクアドル代表MFモイセス・カイセドと2033年まで契約延長したことを発表した。現行契約を2031年までと5年間残していたカイセドだが、新たに契約を更新。イギリスメディア『スカイスポーツ』は、「これまでの貢献とパフォーマンスが評価され、昇給を果たした」と説明。さらに1年間の契約延長オプションも付帯していることを伝えている。カイセドは契約更新に際し、クラブの公式サイトを通じて以下のように