¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢ÃæÈ×¤ÎÍ×¥«¥¤¥»¥É¤È2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¡ª¡¡¡ÖÌ´¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï17Æü¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½MF¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤È2033Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô·ÀÌó¤ò2031Ç¯¤Þ¤Ç¤È5Ç¯´Ö»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥»¥É¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹×¸¥¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¾ºµë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë1Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥¤¥»¥É¤Ï·ÀÌó¹¹¿·¤ËºÝ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡×
¡Ö¤Þ¤ÀÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢Æü¡¹¸þ¾å¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°ÕÍß¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡£¤¹¤Ç¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÍ¤ÎÌ´¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¸½ºß24ºÐ¤Î¥«¥¤¥»¥É¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»140»î¹ç½Ð¾ì¤Ç8¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£ºòµ¨¤ÏUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ÈFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¤â¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¿´Â¡¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¹Ô·ÀÌó¤ò2031Ç¯¤Þ¤Ç¤È5Ç¯´Ö»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥»¥É¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹×¸¥¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¾ºµë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë1Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥¤¥»¥É¤Ï·ÀÌó¹¹¿·¤ËºÝ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢Æü¡¹¸þ¾å¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°ÕÍß¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡£¤¹¤Ç¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÍ¤ÎÌ´¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¸½ºß24ºÐ¤Î¥«¥¤¥»¥É¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»140»î¹ç½Ð¾ì¤Ç8¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£ºòµ¨¤ÏUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ÈFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¤â¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¿´Â¡¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£