記事ポイント 鳴門教育大学が5月17日に大学院説明会をオンラインで無料開催します。鳴門教育大学がAI・データサイエンスや不登校支援の学びを紹介します。鳴門教育大学が働きながら学べる遠隔教育や教員養成プログラムを案内します。 鳴門教育大学が、2027年度入学者向けの大学院説明会を5月17日にオンラインで開催します。大学院進学を検討している現職教員や学生、社会人が、自宅から参加しやすい無料説明