記事ポイント 5月17日にオンラインで無料開催働きながら学べる大学院の仕組みを案内AI活用や不登校支援の研究も紹介 5月17日にオンラインで無料開催働きながら学べる大学院の仕組みを案内AI活用や不登校支援の研究も紹介

教員として次の一歩を考えている人に向けて、鳴門教育大学が大学院説明会をオンラインで開催します。

移動の負担なく自宅から参加できるので、仕事や学業の合間にも進学後の学びを具体的にイメージしやすい機会です。

現職教員はもちろん、学生や社会人にとっても、教員養成系大学院の雰囲気や学びの内容を一度に知るきっかけになります。

鳴門教育大学「2027年度入学者向け大学院説明会」

開催日：2026年5月17日（日）開催形式：オンライン費用：無料対象：現職教員、大学生、社会人など受付期間：2026年4月20日（月）9:00〜5月6日（水・祝）11:59試験日程：8月日程選抜試験 2026年8月18日（火）

今回の説明会は、8月日程選抜試験に向けた案内として開かれます。

大学院に興味はあっても一歩を踏み出せない人にとって、学びの内容や支援体制をまとめて知れるのが大きな魅力です。

働きながら学ぶ方法や、教員免許を持っていない人が進学を考える際の道筋まで案内されるので、将来像を整理しながら参加できます。

AI・データサイエンス

2025年に新設された「教師のためのAI・DS研究開発センター」では、AIやデータサイエンスを学校現場でどう生かすかを実践的に研究しています。

個別最適な学びや働き方改革につながるテーマに触れられるので、教育現場の変化を先回りして学びたい人には見逃せない内容です。

先端技術を知識として学ぶだけでなく、授業や学校運営に結びつく形で考えられる点が、次世代の教師を目指す人の強みになります。

不登校支援

2026年新設の「臨床教育学研究開発機構」では、不登校など学びの多様化に関わる課題に向き合う研究が進められます。

2027年には鳴門教育大学キャンパス内に徳島県立の学びの多様化学校が設置される予定で、現場と結びついた学びに触れられるのも特徴です。

子どもの多様性に寄り添う教師やカウンセラーを目指す人にとって、社会的な意義と実践の両方を感じられる分野です。

遠隔教育プログラム

遠隔教育プログラムでは、仕事と両立しながら時間や場所を工夫して学び続けられます。

大学教員だけでなく全国の先生方との共同的で双方向的な学びがあるため、ひとりで学ぶ不安を抱え込みにくい環境です。

学んだ内容を現場へすぐ生かせる流れがあるので、毎日の実践と大学院での学びがつながる手応えを得やすくなります。

学校教員養成プログラム

学校教員養成プログラムでは、3年間で大学院修了と教員免許取得を同時に目指せます。

指導案作成や模擬授業に加え、未経験教科や採用試験への対策までアドバイザーの支援があるため、教壇への距離がぐっと縮まります。

教員への夢を最短距離で形にしたい人にとって、理論と実践を一緒に積み重ねられる学びの設計は心強いポイントです。

教員としてのキャリアアップを目指す人にも、これから教育の道へ進みたい人にも、今回の説明会は進学後の姿を具体的に描く入口になります。

無料で参加できるオンライン開催だからこそ、少しでも気になっている段階で情報を取りに行けるのがうれしいところです。

学び方や研究分野の広がりを知ることで、自分に合った進路の選び方も見えてきます。

鳴門教育大学「2027年度入学者向け大学院説明会」の紹介でした。

よくある質問

Q. 説明会はどのような人が参加できますか？

A. 現職教員、大学生、社会人など、教員養成系大学院に関心がある人が参加対象です。

教員免許の有無にかかわらず、進学を検討している段階でも申し込みできます。

Q. 参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料です。

オンライン開催なので会場まで移動する必要がなく、自宅などから参加できるため、情報収集の最初の一歩として参加しやすい説明会です。

Q. 申し込みはいつまでできますか？

A. 受付期間は2026年4月20日（月）9:00から5月6日（水・祝）11:59までです。

参加方法やアクセスURLの詳細は、申し込みをした人に案内されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自宅で進学像を描く一日！ 鳴門教育大学「2027年度入学者向け大学院説明会」 appeared first on Dtimes.