講談師の神田伯山が１０日放送のＴＢＳラジオ「問わず語りの神田伯山」に出演。自身にまつわるネット記事への?反応?にイラ立ちをあらわにした。伯山は最近Ｘ（旧ツイッター）を見ていたら「俺のことを褒めてくれてる記事が出てきた」と報告。それは、古舘伊知郎がラジオで「すごい人」について聞かれ「いっぱいいるんですけど、１人だと神田伯山」「天才ですね」「言葉の畳み込みの気持ちよさったら、半端ないですね」と返答し