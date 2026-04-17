スターシーズ [東証Ｓ] が4月17日大引け後(22:15)に決算を発表。26年2月期の連結経常損益は1.7億円の黒字(前の期は3.6億円の赤字)に浮上し、27年2月期の同利益は前期比5.1倍の9億円に急拡大を見込み、20期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常損益は4.4億円の黒字(前年同期は2.1億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-11.1％→7.5％に急改善し