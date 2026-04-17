子どもたちを育てるのに懸命で、気づいたら自分が年をとっていた。そう思っている人は少なくない。金融経済教育推進機構の「家計の金融行動に関する世論調査（2025年）」によれば、50代の2人以上世帯の場合、金融資産保有額の平均は1,908万円、中央値は700万円だという。金融資産を持っている人といない人の差が大きい。住宅ローンや子どもの学費に追われて、金融資産を保有していない世帯も18.2％いるという。【マンガ】66歳女性