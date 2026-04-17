ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）＝木下グループ＝組が１７日午前、現役引退を発表した。ＳＮＳ上に連名で「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません」などとつづった。午後には都内で天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席した。フィギュア担当の大谷翔太記者が「りくりゅう」を「労う」。「りくりゅう」が現