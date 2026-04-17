お笑い芸人・ヒロシ(54)が15日、自身のインスタグラムを更新し、愛車が復活したことを伝えた。 【写真】はさんだコーラの缶までシブい！ヒロシの愛車カワサキKH250 「修理から戻ってきた!」とコメントし、カワサキKH250の画像を掲載した。「少し乗ったが、やっぱ2ストが好きなんだな。」と2ストロークエンジンを満喫。「ハーレーの安心感はないけど、楽しいわい。」と喜びをにじませた。 ヒロシ