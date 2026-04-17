奈良競輪場のF2「オッズパーク杯」が18日、初日を迎える。17日は前検が行われた。ガールズの6Rにスタンバイの中島瞳（21＝埼玉）。前回の静岡では予選1、2着から決勝に進出した。2場所前の立川でも補充とはいえ、逃げて1着を取っている。「最近は自力で動こうという意識を持っています。自分でちゃんと動いて結果も出ていると思う」と手応えを口にした。今が伸び盛り。今節も注目したい存在だ。