老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金についてです。Q：厚生年金は40年払えばそれ以上は増えないって本当ですか？「厚生年金は40年で頭打ちになると聞きましたが、それ以上加入しても年金は増