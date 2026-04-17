インテル・マイアミを共同所有するデビッド・ベッカム氏が、マンチェスター・シティを率いるペップ・グアルディオラ監督の招へいを検討しているようだ。『Foot Africa』が報じている。ジャーナリストのアラン・ニクソン氏によれば、ハビエル・マスチェラーノ氏の退任を受けて空席となった監督ポストに、世界屈指の指揮官を据えるべく、破格の条件を提示する準備が進められているという。実現すれば、リオネル・メッシとの“師弟関