人気コスプレイヤーえなこが17日、自身のインスタグラムを更新。なまめかしすぎるTバック下着姿を披露した。「本日発売の『FRIDAY』表紙です」という書き出しで「内緒の昼下がりグラビア、ゲットしてね」とPRした。この投稿で美尻に悩殺されたフォロワーからは「可愛い」「えなこりんやはりたまらない」「お尻につい目がいってしまいます」「履いてる意味ある？」などの声が寄せられている。えなこの公式プロフィルは、身