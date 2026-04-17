りそなグループB2・鹿児島レブナイズ。18日から始まるホーム最終節。プレーオフに向けて、重要な一戦となります。 B2西地区で4位のレブナイズ。プレーオフに進出できるのは、各地区の上位3チームですが、東西の4位以下8チームの中で、勝率で2位以内に入れば進出できる「ワイルドカード」という制度があります。 レブナイズは、そのプレーオフ進出決定まで残り1勝となっていま