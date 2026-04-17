グローバルスタンダードは、役目を終えた中古パチンコ台を再生し、福祉施設での機能訓練や活動参加のきっかけとして活用する「循環型福祉プロジェクト」を展開。2026年4月14日には、NHK前橋「ほっとぐんま630」で本取り組みが紹介された。NHK前橋「ほっとぐんま630」の取材の様子（福祉施設における機能訓練用パチンコの活用）放送を契機に、福祉施設からの関心や問い合わせの動きも見られ始めており、その過程で寄せられた現場の