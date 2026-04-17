デニーズジャパンは、外食チェーンとして初めて飯田商店監修の「味噌らぁ麺」を冷凍食品として商品化し、デニーズオリジナル食品ブランド「Denny's Table（デニーズテーブル）」から4月21日に発売する。「味噌らぁ麺〜五重の味噌」昨冬、デニーズで多くの消費者に好評を得た「飯田商店監修 味噌らぁ麺」。その味わいをより多くの消費者に家庭でも楽しんでもらいたいとの想いから、デニーズオリジナル食品ブランド「Denny's Table」