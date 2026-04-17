山形県酒田市のこども園で伝統の天狗舞いと獅子舞が披露され、園児が少し怖がりながら迫力ある演舞を見学しました。 【写真を見る】大迫力！...でもちょっと怖い？ こども園で伝統の天狗舞いと獅子舞披露亀ヶ崎十一面観音春祭り（山形・酒田市） 酒田市の亀ヶ崎地区では、毎年この時期に地域に４００年以上伝わる「亀ヶ崎十一面観音春祭り」が行われています。 酒田市の木の実保育園ではきょう、この祭りで披露される天狗舞い