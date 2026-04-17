京都・南丹市の事件経緯が徐々に明らかになる中で、遺体発見までの詳細も分かってきました。ここからは、元埼玉県警捜査1課の佐々木成三氏とお伝えします。今週に入って、事件が大きく動きました。捜査の進展には、警察によるスマートフォンやドライブレコーダーの位置情報の履歴などの解析があったことが新たに分かりました。結希さんの捜索活動に変化があったのは、捜索開始から約3週間がたった今週です。4月12日には、小学校か