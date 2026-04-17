北海道内各地域に根差して事業を展開する企業同士が連携し、お互いのビジネスをサポートし合うという文脈を超え、北海道の未来に向けた歩みをスタートした。2026年3月17日、コンビニエンスストアチェーン・セイコーマートを運営するセコマと、NTT東日本との連携協定締結式が札幌で行われ、セコマ社長の赤尾洋昭氏、NTT東日本 執行役員 北海道事業部長の茂谷浩子氏が出席。協定書への署名を行い、今後の取り組みに向けた思いを明ら