将棋の西山女流名人の就位式が１７日に都内のホテルで行われ、サプライズゲストとしてダンサーのＡＹＡＮＥ（半井彩弥）さんが登壇した。壇上で「ブレイキン」のパフォーマンスを披露し、休む間もなく肩で息をしながら祝辞を述べた。トップアスリートの離れ業を目の当たりにした西山女流名人の目頭は熱くなっていた。ＡＹＡＮＥさんは「西山女流名人の気迫あふれる一手に力をいただきました」と祝福した。ブレイクダンス直後の