2025年3月末でNHKを退社したフリーアナウンサーの中川安奈がABEMA的ニュースショーに出演した際に「卒業後の１年で１番やったこと」について語る場面があった。【映像】ファンからの「いいねしてみて」に驚きの対応「NHKを卒業されてちょうど1年、この1年で1番やったことがあるそうで？」と問われた中川は「はい。エゴサーチを…」とコメント。「（NHKの頃も）していたんですけど、フリーになってからの方が結構プライベートの