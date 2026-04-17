17日午前9時前、北アルプス白馬岳の標高約1800メートルにある大雪渓付近で「倒れている男性を発見した。」と通りかかった登山者から消防に通報がありました。男性はその場で死亡が確認され、その後、行方不明となっていた愛知県の会社員の男性（40）と分かりました。男性は11日に1泊2日の予定で単独で入山。その後、行方不明となっていました。